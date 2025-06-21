На Дніпропетровщині запрацював перший в Україні мобільний дитячий садок

фото: Дніпропетровська ОВА

Унікальний мобільний садок почав роботу на Дніпропетровщині — це перший подібний проєкт в Україні. Його мета — забезпечити дітям безпечне та комфортне середовище для розвитку навіть під час війни

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, першу локацію облаштували у школі Сурсько-Литовської громади: сучасна, затишна кімната з усім необхідним для дитячих занять і дозвілля, що одночасно є захищеним укриттям.

Заняття для малечі проводять фахівці багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру: команда з координатора, двох вихователів, логопеда та психолога, які пройшли спеціальне навчання перед початком роботи.

Мобільні вихователі навідуватимуться до вихованців двічі на тиждень, користуючись окремим транспортом, спеціально виділеним для цього проєкту.

Лисак додав, що проєкт буде розширюватися — нові мобільні садки відкриватимуть у громадах, де через війну дитячі садочки працюють лише онлайн або відсутній доступ до інклюзивної освіти.

Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планують завершити будівництво 139 підземних шкіл.