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21 июня 2025, 12:14

Атаки на Никопольщину: повреждены дома и инфраструктура

21 июня 2025, 12:14
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фото: Днепропетровская ОВА
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В последнее время Никопольщина подвергается систематическим атакам. Российские оккупанты продолжают терроризировать местное население с помощью FPV-дронов и артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews .

По его словам, в ночь на 21 июня от ударов пострадали Никопольская, Мировская и Марганецкая общины.

В результате обстрелов повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения, линия электропередач и газопровод.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Подразделения ПВО сбили над регионом шесть вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 21 июня противник атаковал Украину 280 средствами воздушного нападения. Основное направление удара – Полтавщина. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге, падение сбитых обломков в 3-х локациях.

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