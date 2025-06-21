Атаки на Никопольщину: повреждены дома и инфраструктура

фото: Днепропетровская ОВА

В последнее время Никопольщина подвергается систематическим атакам. Российские оккупанты продолжают терроризировать местное население с помощью FPV-дронов и артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews .

По его словам, в ночь на 21 июня от ударов пострадали Никопольская, Мировская и Марганецкая общины.

В результате обстрелов повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения, линия электропередач и газопровод.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Подразделения ПВО сбили над регионом шесть вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 21 июня противник атаковал Украину 280 средствами воздушного нападения. Основное направление удара – Полтавщина. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге, падение сбитых обломков в 3-х локациях.