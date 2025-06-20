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20 червня 2025, 17:52

Скандал із депутаткою з Дніпра, яку звинувачують у фіктивній службі в ЗСУ, отримав неочікуване продовження

20 червня 2025, 17:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Депутатка Дніпропетровської обласної ради Маріанна Мірошніченко, яку підозрюють у фіктивній службі в лавах ЗСУ, звинуватила свого колишнього чоловіка у навмисному переслідуванні та "організації" кримінальної справи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інформатор.

За словами депутатки, ініціатором тиску став її колишній чоловік, який, за її версією, використовує власні зв'язки та ресурси для дискредитації.

Мірошниченко вважає, що всі звинувачення безпідставні, і впевнена у своїй правоті. На її захист вже виступили адвокати, які наполягають на відсутності складу злочину та наявності ознак особистої зацікавленості у порушенні справи.

Поки що офіційні органи продовжують розслідування, громадськість Дніпра з цікавістю спостерігає за розвитком подій.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині депутатка облради заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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