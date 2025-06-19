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Журналісти відповіли на важливі питання щодо платної парковки в Дніпрі. Виявилось, що в місті розгорілось чимало скандалів навколо цієї теми

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі платні парковки багато років є темою жвавих дискусій. Одні вважають їх необхідними для впорядкування руху, а інші — вказують на проблеми з прозорістю управління та розподілом коштів. До того ж нещодавно комунальне підприємство "Транспортна інфраструктура міста” Дніпровської міської ради оголосило тендер на обслуговування паркоматів на суму майже 2,3 мільйона гривень.

Що з'ясували журналісти після звернення до Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури й КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР:

у Дніпрі станом на 2025 рік 325 платних парковок;

у 2023 році визначили чотири зони паркування з відповідними тарифами: зона D (зі спеціальним обладнанням) — 20 грн/год, зона А — 18 грн/год, зона B — 15 грн/год, зона С — 5 грн/год;

У 2025 році платні парковки регулює 41 оператор (зокрема, ТОВ "Паркт Сервіс Группе", яка курувала парковки з моменту їхнього провадження та неодноразово потрапляла до скандалів про корупцію та офшори);

у 2024-2025 роках КП "Транспортна інфраструктура міста" проводило закупівлі обладнання для платних парковок за ідентифікаторами: UA-2024-07-23-010960-а, UA-2024-04-17-009034-a, UA-2024-02-28-010921-а на понад 2 мільйони гривень;

у березні 2025 року в центрі Дніпра повинні були демонтувати огороджувальні стовпчики. Фарба на них почала лущитися зразу після встановлення. Під час демонтажу пошкодили асфальт, що може спричинити додаткові витрати на його заміну.

Журналісти звернулись до КП "Транспортна інфраструктура міста" з проханням прокоментувати ситуацію. Проте у КП заявили, що питання про кошти на демонтаж і повторний монтаж, а також про конкурс на ці роботи потребують "створення нової інформації шляхом узагальнення та аналітичної обробки даних".

У 2024 році встановленням стовпчиків займалося ТОВ "Профрем-Дніпро". На це виділили понад 2 мільйони гривень. При цьому ТОВ "Профрем-Дніпро" фігурує в кримінальному провадженні № 42024232090000004 від 26.01.2024 за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Йдеться про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та складання завідомо неправдивих документів. За даними "Антикорупційному виміру", йдеться про ремонт будинку в Херсонській області.

ТОВ "Профрем-Дніпро", зареєстроване лише два роки тому, і практично одразу почало отримувати замовлення. За інформацією YouControl, у 2023-2024 роках компанія виграла тендери на майже 100 мільйонів гривень. Основними замовниками були Інспекція з питань благоустрою та КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР.

Чи наповнюють платні парковки бюджет міста

За словами директора КП "Транспортна інфраструктура міста" Герасимова, підприємство не є розпорядником інформації щодо коштів, які надійшли до бюджету Дніпра за послуги паркування у 2024 році та за поточний період 2025 року.

При цьому в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури ДМР все ж таки надали звіт. Згідно з їхніми даними, сума збору за місця для паркування до бюджету Дніпра у 2024 році на 01.01.2025 склала 44 млн 999 тис. 936,09 грн, у 2025 році станом на 01.04.2025 — 11 млн 974 тис. 753,90 грн.

Крім того, за даними активістів, у Дніпрі ТОВ "Паркт Сервіс Группе" монополізувало платні парковки завдяки підтримці посадовців міськради. Таким чином оператор знизив податки вдвічі, але при цьому тарифи за паркування збільшив до 10-15 грн/год.

У 2019 році був поданий позов до суду, щоб скасувати плату за паркування. Судовий процес триває й досі.

На думку директора Департаменту правового забезпечення міської ради Артема Павлова, позови від "Громадського контролю" мають виключно формальний характер (недотримання процедури чи проєкт рішення був оприлюднений невчасно). За його словами, це можна розглядати як "судовий спам", щоб здобути собі рейтинги.

Водночас голова "Громадського контролю" Денис Селін каже, що до махінацій вдаються не активісти, а Дніпровська міська рада. Зокрема, активісти оскаржують одне рішення про платні парковки, але влада після цього приймає інше замість скасованого — з незначними змінами, але фактично нове. Тоді судовий процес просто починається заново.

У 2021 році Верховний Суд України (справа 160/12303/19) прийняв Постанову на користь громадських активістів. Потім ще суди, ще зміни, і вже у 2023 році той же Верховний Суд став на бік Дніпровської міської ради.

Ризик корупції

13 вересня 2024 року прокуратура повідомила про підозру директору Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Ігорю Маковцеву та керівнику ТОВ "Паркт Сервіс Группе". Тоді їх звинувачували в завищенні тарифів на паркування в шість разів, через що були привласнені понад 9 мільйонів гривень. На думку прокуратури, це могла бути лише частина великої схеми.

Також виявили, що Інспекція з контролю за паркуванням переказала комерційним структурам понад 8 млн грн штрафів. Проте в результаті гроші так і не дійшли до бюджету. Однак важливо зауважити: особа не є виною, доки це не доведе суд.

У Дніпрі платні парковки працюють попри дискусії та судові спори. Місто вдосконалює паркувальну систему, регулює рух і облаштовує майданчики. Питання прозорості фінансів і законності рішень залишаються у фокусі громадськості та правоохоронців. Подальший розвиток покаже, як місто збалансує потреби містян і виклики управління парковками", - кажуть журналісти.

Нагадаємо, раніше в Полтаві комунальники нестандартно відреагували на поведінку водія, який систематично паркувався біля сміттєвих контейнерів. Вони заблокували його припарковане авто з обох боків самими сміттєвими баками.