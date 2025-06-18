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18 червня 2025, 10:29

На Дніпропетровщині депутатка облради заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ

18 червня 2025, 10:29
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фото: ДБР
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Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання "солдат". До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин, який допоміг їй бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Згодом депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. Встановлено, що за час служби вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тис. гривень, які регулярно витрачала на власні потреби.

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронця, який за 1-2 тис. доларів видаляв дані про ухилянтів.

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