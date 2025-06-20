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20 июня 2025, 17:52

Скандал с депутатом из Днепра, обвиняемой в фиктивной службе в ВСУ, получил неожиданное продолжение

20 июня 2025, 17:52
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Депутат Днепропетровского областного совета Марианна Мирошниченко, подозреваемая в фиктивной службе в рядах ВСУ, обвинила своего бывшего мужа в умышленном преследовании и "организации" уголовного дела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Информатор".

По словам депутата, инициатором давления стал ее бывший муж, по ее версии, использующий собственные связи и ресурсы для дискредитации.

Мирошниченко считает, что все обвинения безосновательны, и уверена в своей правоте. В ее защиту уже выступили адвокаты, которые настаивают на отсутствии состава преступления и наличии признаков личной заинтересованности в возбуждении дела.

Пока официальные органы продолжают расследование, общественность Днепра с интересом наблюдает за развитием событий.

Как сообщалось, на Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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