Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпроптеровської області, передає Regionews.

За словами заявниці, невідомі особи вживали наркотики просто неба, після чого сіли в автомобілі Volkswagen та BMW і поїхали.

Правоохоронці оперативно зреагували і зупинили обидві автівки. Під час спілкування з водієм Volkswagen інспектори помітили в нього характерні ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити медогляд. У зв’язку з цим на нього склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння) та тимчасово відсторонили від керування.

За кермом BMW перебував 17-річний підліток, який ніколи не отримував посвідчення водія. У нього також виявили ймовірні ознаки наркотичного впливу. Хлопець погодився пройти медичну перевірку в лікарні, результати якої очікують протягом 10 днів. Його також відсторонили від керування, а на порушника склали протокол за ч.2 ст.126 КУпАП (керування без права).

Крім того, поліцейські разом із заявницею оглянули місце, де, ймовірно, відбувалося вживання наркотиків. Там виявили залишки речовини, схожої на наркотичну, а також пристрій для її вживання. Для фіксації фактів та проведення слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, в Умані викрили наркоугрупування з арсеналом зброї: затримали двох чоловіків.