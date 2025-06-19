Двоє водіїв під дією наркотиків: у Дніпрі зупинили автівки Volkswagen і BMW
У Самарському районі Дніпра завдяки зверненню місцевої мешканки патрульні виявили двох водіїв із ознаками наркотичного сп’яніння
Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпроптеровської області, передає Regionews.
За словами заявниці, невідомі особи вживали наркотики просто неба, після чого сіли в автомобілі Volkswagen та BMW і поїхали.
Правоохоронці оперативно зреагували і зупинили обидві автівки. Під час спілкування з водієм Volkswagen інспектори помітили в нього характерні ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити медогляд. У зв’язку з цим на нього склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння) та тимчасово відсторонили від керування.
За кермом BMW перебував 17-річний підліток, який ніколи не отримував посвідчення водія. У нього також виявили ймовірні ознаки наркотичного впливу. Хлопець погодився пройти медичну перевірку в лікарні, результати якої очікують протягом 10 днів. Його також відсторонили від керування, а на порушника склали протокол за ч.2 ст.126 КУпАП (керування без права).
Крім того, поліцейські разом із заявницею оглянули місце, де, ймовірно, відбувалося вживання наркотиків. Там виявили залишки речовини, схожої на наркотичну, а також пристрій для її вживання. Для фіксації фактів та проведення слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу. Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, в Умані викрили наркоугрупування з арсеналом зброї: затримали двох чоловіків.