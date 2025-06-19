Оккупанты ударили по Днепропетровщине: ранен мужчина
В течение дня российские оккупанты атаковали Никопольщину беспилотниками
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Захватчики били по Никополю, Мировской и Покровской общинам. Из-за вражеских обстрелов повреждены инфраструктура и гараж.
"Пострадал 64-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в больнице скончался 59-летний мужчина, раненный во время обстрела Никопольщины.
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