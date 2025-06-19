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19 червня 2025, 12:02

Обстріли Херсонщини: постраждали 14 людей, серед них троє рятувальників

19 червня 2025, 12:02
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фото: Національна поліція України
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Унаслідок масованих обстрілів з боку російських військ по правобережній частині Херсонської області минулої доби постраждали щонайменше 14 осіб

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Серед поранених троє працівників ДСНС. Поліція Херсонщини задокументувала наслідки чергової атаки.

За даними правоохоронців, противник вів вогонь із мінометів, артилерії та застосовував ударні безпілотники. Загалом пошкоджено 25 об’єктів інфраструктури. Знищено або пошкоджено 11 приватних будинків, три багатоквартирні житлові будинки, два гуртожитки, п’ять легкових автомобілів, газопровід, будівлю навчального закладу та пожежне депо.

Окрему увагу привертає ситуація в селищі Білозерка. Там російські військові скинули боєприпаси з FPV-дронів по території пожежно-рятувальної частини. Внаслідок атаки поранення отримали троє рятувальників. У постраждалих зафіксовано вибухові травми, закриті черепно-мозкові ушкодження та ознаки контузії.

Поліцейські продовжують огляд місць прильотів, фіксують руйнування та збирають речові докази чергових воєнних злочинів з боку Російської Федерації. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, росіяни атакували пожежну частину на Херсонщині: поранено рятувальників.

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Херсонська область Херсон обстріл війна рятувальники поранення ДСНС руйнування
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