10:22  19 червня
На Одещині чоловік убив 72-річного батька через собаку
08:05  19 червня
Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
07:45  19 червня
На Дніпропетровщині трамвай із пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у дерево
UA | RU
UA | RU
19 червня 2025, 10:34

У Дніпрі через масштабну ДТП на заїзді на Новий міст утворився величезний затор: відео

19 червня 2025, 10:34
Читайте также на русском языке
фото: Ситуаційний центр
Читайте также
на русском языке

19 червня близько 10 години ранку сталася дорожньо-транспортна пригода, яка суттєво ускладнила рух у напрямку центру міста

Про це повідомляє "Ситуацій центр Дніпро", передає RegioNews.

Ситуаційний центр Дніпра оприлюднив відео моменту зіткнення, зафіксоване на камери спостереження. Аварія сталася на заїзді на Новий міст із боку проспекту Слобожанського.

Унаслідок ДТП на під’їздах до мосту утворився значний затор. Найбільше скупчення автомобілів спостерігається саме в напрямку центральної частини міста. Водії повідомляють про ускладнення руху та тривале очікування в заторах.

Відео масштабного затору на проспекті Слобожанський в бік центру через ДТП на Новому мосту

Місцеві Телеграм-канали оприлюднили відео з місця події. На місці працюють медики.

Через подію мешканців Дніпра закликають заздалегідь планувати маршрути та враховувати затримки на дорозі. Наголошуємо на важливості дотримання правил дорожнього руху та бути уважними всім водіям за кермом.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Причини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини зіткнення та організовують регулювання руху в проблемній зоні.

Раніше повідомлялося, у Рівненській області сталася жахлива аварія під час робіт на тракторі: водій загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Дніпро аварія міст проспект відео
На Дніпропетровщині трамвай із пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у дерево
19 червня 2025, 07:45
На Закарпатті 16-річний мотоцикліст врізався в місток: загинув неповнолітній пасажир
19 червня 2025, 06:15
У Миколаєві п'яний водій спричинив подвійну ДТП
19 червня 2025, 04:40
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Депутатка із Дніпра, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ, назвала звинувачення наклепом
19 червня 2025, 12:24
На Сумщині укривають дороги антидроновими сітками: що відомо
19 червня 2025, 12:13
Обстріли Херсонщини: постраждали 14 людей, серед них троє рятувальників
19 червня 2025, 12:02
Після сварки – до реанімації: на Дніпропетровщині жінка вдарила чоловіка ножем
19 червня 2025, 11:56
"Підлий удар забрав 23 життя": Володимир Зеленський побував на місці трагедії в Києві
19 червня 2025, 11:43
Верховна Рада "потролила" міністра Чернишова на тлі ймовірного корупційного скандалу
19 червня 2025, 11:34
У Верховній Раді залишилось рекордно мало народних депутатів
19 червня 2025, 11:28
Троє мешканців Волині й Рівненщини намагалися вивезти ухилянтів за кордон: справу передали до суду
19 червня 2025, 11:19
Росіяни атакували з дрона 84-річну жительку Херсона
19 червня 2025, 11:15
У Тернополі велосипедист збив 70-річну жінку і втік: його розшукує поліція
19 червня 2025, 10:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »