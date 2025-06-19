фото: Ситуаційний центр

19 червня близько 10 години ранку сталася дорожньо-транспортна пригода, яка суттєво ускладнила рух у напрямку центру міста

Про це повідомляє "Ситуацій центр Дніпро", передає RegioNews.

Ситуаційний центр Дніпра оприлюднив відео моменту зіткнення, зафіксоване на камери спостереження. Аварія сталася на заїзді на Новий міст із боку проспекту Слобожанського.

Унаслідок ДТП на під’їздах до мосту утворився значний затор. Найбільше скупчення автомобілів спостерігається саме в напрямку центральної частини міста. Водії повідомляють про ускладнення руху та тривале очікування в заторах.

Відео масштабного затору на проспекті Слобожанський в бік центру через ДТП на Новому мосту

Місцеві Телеграм-канали оприлюднили відео з місця події. На місці працюють медики.

Через подію мешканців Дніпра закликають заздалегідь планувати маршрути та враховувати затримки на дорозі. Наголошуємо на важливості дотримання правил дорожнього руху та бути уважними всім водіям за кермом.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Причини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини зіткнення та організовують регулювання руху в проблемній зоні.

Раніше повідомлялося, у Рівненській області сталася жахлива аварія під час робіт на тракторі: водій загинув на місці.