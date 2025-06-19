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19 июня 2025, 10:34

В Днепре из-за масштабного ДТП на заезде на Новый мост образовалась огромная пробка: видео

19 июня 2025, 10:34
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фото: Ситуационный центр
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19 июня около 10 часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие, существенно усложнившее движение в направлении центра города

Об этом сообщает "Ситуационный центр Днепра", передает RegioNews.

Ситуационный центр Днепра обнародовал видео момента столкновения, зафиксированного на камерах наблюдения. Авария произошла на заезде на Новый мост со стороны проспекта Слобожанского.

В результате ДТП на подъездах к мосту образовалась значительная пробка. Наибольшее скопление автомобилей наблюдается именно в направлении центральной части города.

Видео масштабной пробки на проспекте Слобожанский в сторону центра из-за ДТП на Новом мосту

Местные Телеграмм-каналы обнародовали видео с места происшествия. На месте уже находятся медики.

В связи с этим жителей Днепра призывают заранее планировать маршруты и учитывать задержки на дороге. Отмечаем важность соблюдения правил дорожного движения и быть внимательными всем водителям за рулем.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, чтобы выяснить обстоятельства столкновения и организовать регулирование движения в проблемной зоне.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области произошла ужасная авария во время работ на тракторе: водитель погиб на месте.

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