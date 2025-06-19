На Дніпропетровщині трамвай із пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у дерево
Ввечері 18 червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Південний Інгулецького району міста Кривий Ріг трамвай зійшов з рейок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Як з’ясувалось, під час руху трамвай, який слідував за маршрутом "вул. Збагачувальна-пл. Домнобудівників" зійшов з рейок та зіткнувся з деревом внаслідок чого водій був затиснутий в кабіні.
"Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували водія, громадянку 1981 року народження. Жінці надали першу медичну допомогу – наклали турнікети на нижні кінцівки. Ще 4 людей отримали різні травми", - йдеться у повідомленні.
На момент аварії всередині електротранспорту знаходилось 37 пасажирів, які самостійно покинули вагон.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція розшукує свідків смертельної ДТП.