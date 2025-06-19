08:05  19 червня
Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
07:45  19 червня
На Дніпропетровщині трамвай із пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у дерево
03:40  19 червня
Українські моделі з OnlyFans задекларували понад 130 мільйонів
UA | RU
UA | RU
19 червня 2025, 07:45

На Дніпропетровщині трамвай із пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у дерево

19 червня 2025, 07:45
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Ввечері 18 червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Південний Інгулецького району міста Кривий Ріг трамвай зійшов з рейок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як з’ясувалось, під час руху трамвай, який слідував за маршрутом "вул. Збагачувальна-пл. Домнобудівників" зійшов з рейок та зіткнувся з деревом внаслідок чого водій був затиснутий в кабіні.

"Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували водія, громадянку 1981 року народження. Жінці надали першу медичну допомогу – наклали турнікети на нижні кінцівки. Ще 4 людей отримали різні травми", - йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС

На момент аварії всередині електротранспорту знаходилось 37 пасажирів, які самостійно покинули вагон.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція розшукує свідків смертельної ДТП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Дніпропетровська область Кривий Ріг трамвай
У Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа: що відомо
18 червня 2025, 19:05
21-річному мешканцю Дніпропетровщини повідомили про підозру у викраденні транспорту
18 червня 2025, 18:27
У Кривому Розі затримали чоловіка, який розбив битою скло автомобіля
18 червня 2025, 15:20
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
В Одесі чиновники міськради вкрали 15 млн грн на світлофорах
19 червня 2025, 09:20
Ворог завдав понад 10 ударів керованими авіабомбами по Сумщині
19 червня 2025, 09:20
У Запоріжжі третій день поспіль фіксують забруднення повітря
19 червня 2025, 08:53
Ранкова атака на Нікопольщину: п'ятеро поранених, серед них – дитина
19 червня 2025, 08:52
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
19 червня 2025, 08:44
На Прикарпатті чоловік убив 79-річну сусідку сокирою
19 червня 2025, 08:33
В Одесі зникла 7-річна дівчинка
19 червня 2025, 08:24
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено 9 людей
19 червня 2025, 08:08
Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
19 червня 2025, 08:05
У Бердянську ліквідовано колаборанта Михайла Грицая
19 червня 2025, 07:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »