На Дніпропетровщині поліція розшукує свідків смертельної ДТП

фото: freepik.com

Правоохоронці розшукують свідків ДТП, що сталася у Новомосковському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня 2020 року приблизно о 19:25 на автодорозі М-04 "Знам’янка — Луганськ — Ізварине", що у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Водій автомобіль Mercedes-BENZ, рухаючись з боку м. Дніпро у напрямку м. Павлоград, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в попутному напрямку.

Як зазначається, в результаті внаслідок аварії велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні, де наступного дня помер.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. З метою повного та неупередженого розслідування обставин даної дорожньо-транспортної пригоди поліція звертається до можливих свідків та очевидців із проханням повідомити будь-яку інформацію", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зіткнулися автомобілі: постраждалих витягували рятувальники.