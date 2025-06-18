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18 червня 2025, 15:20

У Кривому Розі затримали чоловіка, який розбив битою скло автомобіля

18 червня 2025, 15:20
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фото: Національна поліція України
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Правоохоронці встановили особу зловмисника, який розбив битою скло в автівці місцевого жителя

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 16 червня на одній із вулиць Покровського району.

Близько 18 години 30 хвилин невідомий підбіг до припаркованого автомобіля 57-річного чоловіка та завдав удару по лобовому склу. Після цього нападник з місця події зник. Потерпілий одразу звернувся до поліції.

Працівники відділення поліції №3 Криворізького райуправління оперативно встановили причетного. Ним виявився 37-річний мешканець Кривого Рогу. Його дії кваліфікували як умисне хуліганство із застосуванням предмета, придатного для нанесення тілесних ушкоджень.

Слідчі вже вручили чоловіку письмову підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, конфліктна ситуація між сусідами у Павлограді скінчилася побиттям сімейного подружжя.

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