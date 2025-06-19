В Днепропетровской области трамвай с пассажирами сошел с рельсов и въехал в дерево

фото: ГСЧС

Вечером 18 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по проспекту Южный Ингулецкого района города Кривой Рог трамвай сошел с рельсов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как выяснилось, во время движения трамвай, следовавший по маршруту "ул. Обогатительно-пл. Домностроителей" сошел с рельсов и столкнулся с деревом, в результате чего водитель был зажат в кабине.

"Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали водителя, гражданку 1981 года рождения. Женщине предоставили первую медицинскую помощь – наложили турникеты на нижние конечности. Еще 4 человека получили разные травмы", – говорится в сообщении.

фото: ГСЧС

На момент аварии внутри электротранспорта находились 37 пассажиров, которые самостоятельно покинули вагон.

Напомним, на Днепропетровщине полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП.