08:05  19 июня
Трое украинских энергетиков пытались бежать в Венгрию во время командировки в Закарпатье
03:40  19 июня
Украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов
07:45  19 июня
В Днепропетровской области трамвай с пассажирами сошел с рельсов и въехал в дерево
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 07:45

В Днепропетровской области трамвай с пассажирами сошел с рельсов и въехал в дерево

19 июня 2025, 07:45
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Вечером 18 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по проспекту Южный Ингулецкого района города Кривой Рог трамвай сошел с рельсов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как выяснилось, во время движения трамвай, следовавший по маршруту "ул. Обогатительно-пл. Домностроителей" сошел с рельсов и столкнулся с деревом, в результате чего водитель был зажат в кабине.

"Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали водителя, гражданку 1981 года рождения. Женщине предоставили первую медицинскую помощь – наложили турникеты на нижние конечности. Еще 4 человека получили разные травмы", – говорится в сообщении.

фото: ГСЧС

На момент аварии внутри электротранспорта находились 37 пассажиров, которые самостоятельно покинули вагон.

Напомним, на Днепропетровщине полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Днепропетровская область Кривой Рог трамвай
В Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар: что известно
18 июня 2025, 19:05
21-летнему жителю Днепропетровщины сообщили о подозрении в угоне транспорта
18 июня 2025, 18:27
В Кривом Роге задержали мужчину, который разбил битой стекло автомобиля
18 июня 2025, 15:20
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В Запорожье третий день подряд фиксируют загрязнение воздуха
19 июня 2025, 08:53
Утренняя атака на Никопольщину: пятеро раненых, среди них – ребенок
19 июня 2025, 08:52
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
19 июня 2025, 08:44
На Прикарпатье мужчина убил 79-летнюю соседку топором
19 июня 2025, 08:33
В Одессе пропала 7-летняя девочка
19 июня 2025, 08:24
Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены 9 человек
19 июня 2025, 08:08
Трое украинских энергетиков пытались бежать в Венгрию во время командировки в Закарпатье
19 июня 2025, 08:05
В Бердянске ликвидирован коллаборант Михаил Грицай
19 июня 2025, 07:57
За сутки ВСУ уничтожили 1080 окупантов и 249 единиц техники, – Генштаб
19 июня 2025, 07:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »