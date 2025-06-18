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18 червня 2025, 18:27

21-річному мешканцю Дніпропетровщини повідомили про підозру у викраденні транспорту

18 червня 2025, 18:27
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Правоохоронці Синельниківського району повідомили про підозру місцевому жителю, якого викрили у незаконному заволодінні транспортом

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 21-річний мешканець району, який, за версією слідства, вкрав мопед з приватного подвір’я в селі Третяківка.

Інцидент стався цієї доби нещодавно. Власник транспортного засобу звернувся до поліції після того, як помітив зникнення свого мопеда. Оперативники Синельниківського районного управління поліції одразу розпочали розшук і вже протягом доби встановили особу, причетну до злочину. Підозрюваного затримали.

За результатами досудового розслідування, слідчі оголосили чоловікові підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинене правопорушення підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав мінеральні добрива.

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