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18 червня 2025, 19:05

У Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа: що відомо

18 червня 2025, 19:05
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фото: ДСНС
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Велика пожежа спалахнула у районі вулиці Космонавтів

Про це повідомляє Відомо Медіа, передає RegioNews.

Інцидент стався в приватному секторі. Що саме стало джерелом займання - наразі невідомо. Про займання очевидці події повідомили у місцеві Телеграм-канали.

Свідки публікували кадри з місця інциденту, на яких видно густий чорний дим, що здіймається на десятки метрів угору. Димова завіса вкрила навколишні вулиці, ускладнивши видимість та викликавши занепокоєння серед місцевих мешканців.

Пожежа у Крвому Розі. Фото: Телеграм/Труха.

На місце події були направлені підрозділи ДСНС для локалізації вогню, однак офіційної інформації про участь рятувальників поки що немає. Також не повідомляється, чи є потерпілі внаслідок пожежі.

Наразі обставини події з’ясовуються. Очікується офіційна інформація від екстрених служб.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині показали наслідки обстрілів 17 червня, - ДніпроОВА.

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