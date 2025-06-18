У Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа: що відомо
Велика пожежа спалахнула у районі вулиці Космонавтів
Про це повідомляє Відомо Медіа, передає RegioNews.
Інцидент стався в приватному секторі. Що саме стало джерелом займання - наразі невідомо. Про займання очевидці події повідомили у місцеві Телеграм-канали.
Свідки публікували кадри з місця інциденту, на яких видно густий чорний дим, що здіймається на десятки метрів угору. Димова завіса вкрила навколишні вулиці, ускладнивши видимість та викликавши занепокоєння серед місцевих мешканців.
На місце події були направлені підрозділи ДСНС для локалізації вогню, однак офіційної інформації про участь рятувальників поки що немає. Також не повідомляється, чи є потерпілі внаслідок пожежі.
Наразі обставини події з’ясовуються. Очікується офіційна інформація від екстрених служб.
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