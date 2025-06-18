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18 июня 2025, 09:45

Оккупанты атаковали Днепропетровщину FPV-дронами: повреждено предприятие, возникли пожары

18 июня 2025, 09:45
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фото: Сергей Лысак
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Вечером и утром российские войска снова терроризировали Никопольщину и Синельниковщину на Днепропетровщине FPV-дронами

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты били по Никополю и Марганецкой общине.

"Загорелись частный дом и хозяйственное сооружение. Огонь спасатели потушили. Избиты еще один дом и два хозяйственных сооружения", — говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов в Васильковской общине Синельниковского района возник пожар. Там задел газопровод. В Маломихайловской общине повреждено транспортное предприятие. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По данным ОВА, ПВО уничтожила над Днепропетровщиной пять российских БпЛА.

Напомним, в Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного девятиэтажного жилого дома. Число погибших возросло до 18.

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РФ война пожар обстрелы оккупанты Днепропетровская область БПЛА Лысак Сергей Петрович FPV-дрон
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