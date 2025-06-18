Оккупанты атаковали Днепропетровщину FPV-дронами: повреждено предприятие, возникли пожары
Вечером и утром российские войска снова терроризировали Никопольщину и Синельниковщину на Днепропетровщине FPV-дронами
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Оккупанты били по Никополю и Марганецкой общине.
"Загорелись частный дом и хозяйственное сооружение. Огонь спасатели потушили. Избиты еще один дом и два хозяйственных сооружения", — говорится в сообщении.
Из-за вражеских обстрелов в Васильковской общине Синельниковского района возник пожар. Там задел газопровод. В Маломихайловской общине повреждено транспортное предприятие. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
По данным ОВА, ПВО уничтожила над Днепропетровщиной пять российских БпЛА.
Напомним, в Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного девятиэтажного жилого дома. Число погибших возросло до 18.