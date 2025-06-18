Оккупанты атаковали Днепропетровщину FPV-дронами: повреждено предприятие, возникли пожары

фото: Сергей Лысак

Вечером и утром российские войска снова терроризировали Никопольщину и Синельниковщину на Днепропетровщине FPV-дронами

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты били по Никополю и Марганецкой общине.

"Загорелись частный дом и хозяйственное сооружение. Огонь спасатели потушили. Избиты еще один дом и два хозяйственных сооружения", — говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов в Васильковской общине Синельниковского района возник пожар. Там задел газопровод. В Маломихайловской общине повреждено транспортное предприятие. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По данным ОВА, ПВО уничтожила над Днепропетровщиной пять российских БпЛА.