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17 червня 2025, 18:32

На Дніпропетровщині поліцейські затримали місцевого мешканця за збут амфетаміну

17 червня 2025, 18:32
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фото: Національна поліція України
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У Синельниківському районі правоохоронці викрили 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розповсюдженні амфетаміну

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час затримання в чоловіка вилучили заборонені речовини, фасувальні пакети, електронні ваги, а також гроші, ймовірно отримані від продажу наркотиків.

Затримано місцевого мешканця за збут амфетаміну. Фото: Національна поліція України.

Операцію із затримання провели співробітники слідчого підрозділу поліції №5 спільно з оперативниками районного управління. За даними правоохоронців, чоловік саме намагався реалізувати чергову партію наркотиків. Його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Усю вилучену речовину направили на експертизу. Результати дослідження підтвердили наявність амфетаміну. Після цього фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво та збут наркотичних засобів.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з’ясовують, чи мав затриманий спільників та як довго він займався протиправною діяльністю.

Раніше повідомлялося, у Рівному працівник СІЗО постачав наркотики ув’язненим через романтичні стосунки з арештанткою.

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наркотики збут продаж Дніпропетровська область кримінальна справа поліція Синельникове
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