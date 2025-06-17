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17 июня 2025, 18:32

В Днепропетровской области полицейские задержали местного жителя за сбыт амфетамина

17 июня 2025, 18:32
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фото: Национальная полиция Украины
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В Синельниковском районе правоохранители разоблачили 37-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении амфетамина

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

При задержании у мужчины изъяли запрещенные вещества, фасовочные пакеты, электронные весы, а также деньги, вероятно полученные от продажи наркотиков.

Задержан местный житель за сбыт амфетамина. Фото: Национальная полиция Украины.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками следственного подразделения полиции №5 совместно с оперативниками районного управления. По данным правоохранителей, мужчина как раз пытался реализовать очередную партию наркотиков. Его задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Все изъятое вещество направили на экспертизу. Результаты исследования подтвердили наличие амфетамина. После этого фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство и сбыт наркотических средств.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют, имел ли задержанный сообщников и как долго он занимался противоправной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой.

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наркотики сбыт продажа Днепропетровская область криминальное дело полиция Синельниково
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