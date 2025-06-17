Фото: Поліція Черкащини

У Кам’янці, що на Черкащині, відбулося прощання із загиблим на фронті правоохоронцем

Про це повідомлила поліція Черкащини, передає RegioNews.

На Донеччині, під час виконання бойового завдання, загинув старший лейтенант поліції Андрій Шевченко. Він проходив службу в стрілецькому полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Похорон пройшов у рідному місті загиблого. На церемонію прощання прийшли його батьки, побратими, колеги та мешканці громади. Люди вшанували пам’ять поліцейського хвилиною мовчання та схилили голови в знак скорботи.

Андрій Шевченко загинув, виконуючи бойове завдання в зоні бойових дій. Його служба проходила в умовах підвищеної небезпеки, як і робота багатьох правоохоронців, які беруть участь в обороні країни. У поліції Черкащини зазначили, що він був відповідальним і надійним колегою.

Рідні, друзі та командування підрозділу висловили співчуття. У поліції повідомили, що пам’ять про Андрія збережеться серед тих, хто служив разом із ним.

Нагадаємо, колишня дружина ведучого Максима Нелипи пояснила, чому вона з дітьми не прийшла на церемонію прощання в Києві.