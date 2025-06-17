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У Дніпрі відбулося чергове засідання Ради оборони області, на якому розглядали ключові питання безпеки регіону

Про це повідомляє Відомо Медіа, передає RegioNews.

Участь у нараді взяли представники військового командування, силових структур та ДСНС. До обговорення також дистанційно приєдналися голови районних адміністрацій.

Особливу увагу приділили ситуації в Синельниківському районі, де деякі населені пункти перебувають під постійними обстрілами. Через загрозу життю людей обговорили можливість примусової евакуації місцевого населення. Йшлося, зокрема, про координацію дій рятувальників, правоохоронців і гуманітарних служб, які залучені до процесу евакуації.

Крім того, обговорили темпи будівництва фортифікаційних споруд, перебіг мобілізаційних процесів та інші заходи, спрямовані на посилення обороноздатності регіону. Представники влади підкреслили необхідність тісної взаємодії між усіма службами задля ефективного реагування на поточні загрози.

За словами учасників наради, координація між районами та обласним центром здійснюється в режимі 24/7. Наголошується, що захист мирного населення, особливо дітей, залишається ключовим пріоритетом в умовах повномасштабної війни.

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