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17 червня 2025, 16:23

Судитимуть ще раз: на Рівненщині чоловік викрав речі й зберігав наркотики

17 червня 2025, 16:23
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фото: Freepik.
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На Рівненщині 33-річного жителя Сарн вдруге судитимуть за серію крадіжок та зберігання наркотичних речовин

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Чоловік уже відбуває п’ятирічне покарання за аналогічні злочини. Утім, під час слідчих дій з’ясувалося, що до ув’язнення він встиг вчинити ще кілька правопорушень, які тепер стали підставою для нового розгляду в суді.

Слідство встановило, що в січні цього року фігурант намагався викрасти драбину з території будівельного магазину в Сарнах, але його зупинив власник закладу. Втім, зловмисник не полишив наміру. Пізніше він таки виконав задумане. У лютому чоловік, перебуваючи на автостанції, викрав мобільний телефон із маршрутки. А вже в квітні під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього таблетки метадону.

Попри відкриті кримінальні провадження, суд надав фігуранту можливість внести заставу. Після звільнення з-під варти чоловік не припинив протиправної поведінки, він вкрав чотири автомобільні шини. Поліція оперативно встановила його причетність до злочинів та повідомила про нову підозру.

На сьогодні досудове розслідування завершене. Прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Чоловік відповідатиме за п’ять епізодів крадіжок і незаконне зберігання наркотиків.

Раніше повідомлялося, на Прикарпатті чоловіка, який збрехав про мінування ринку, відправили за ґрати.

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