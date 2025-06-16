фото: ДТЭК.

Одно из энергетических подразделений на юге Днепропетровской области снова оказалось под огнем вражеского беспилотника

Об очередном обстреле сообщили в компании "ДТЭК Днепровские электросети", передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел при выполнении ремонтных работ на линиях электропередач.

По словам представителей компании, сотрудники попали под атаку FPV-дроном во время восстановления поврежденных сетей. Это уже не первый случай целенаправленного обстрела ремонтных бригад. Работники регулярно рискуют жизнью, выполняя свою работу – чтобы вернуть электроснабжение в прифронтовые районы области.

Несмотря на угрозу, все находившиеся на месте происшествия энергетики не пострадали. Они смогли оперативно восстановить безопасность и продолжить работу. В компании отмечают, что бригады не прекращают выполнять задачи даже под обстрелами, ведь стабильное энергоснабжение остается критически важным для жителей области.

Представители "ДТЭК Днепровские электросети" выразили благодарность работникам за профессионализм и выдержку в условиях постоянной угрозы.

"Наши специалисты ежедневно держат энергетический фронт, чтобы в ваших домах был свет", - отметили в сообщении.

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