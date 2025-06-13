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13 червня 2025, 15:15

На Дніпропетровщині окупанти активізували атаки малими групами, - речник ОСУВ "Хортиця"

13 червня 2025, 15:15
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фото: DeepState
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Російські війська намагаються прорватися в напрямку Дніпропетровщини, але ЗСУ стримують натиск

Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає RegioNews.

На Новопавлівському напрямку, зокрема в районі села Багатир, тривають активні бойові дії - позиції регулярно переходять від одного боку до іншого. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі "Новинам Донбасу".

За його словами, приблизно два тижні тому російські підрозділи змогли тимчасово прорватися до села, однак українські сили оперативно вибили ворога з займаних позицій. Такі спроби повторюються регулярно. Зараз спостерігається активізація бойових дій не лише на Новопавлівському, а й у західній частині Покровського напрямку. Російські війська, за даними військових, намагаються просунутися в напрямку Дніпропетровської області, проте поки безуспішно.

Трегубов наголосив, що основну загрозу становлять невеликі піхотні групи ворога, які діють масовано, намагаючись прорвати українську оборону. На Покровському напрямку також фіксується інтенсивне застосування артилерії та авіації, однак найчастіше противник використовує тактику дрібних штурмових підрозділів, особливо влітку.

Військові підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати натиск окупантів, не даючи їм можливості просунутись у бік Дніпропетровщини. Ситуація залишається напруженою, однак контрольованою.

Нагадаємо, 11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію.

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