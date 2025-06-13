Обстріл Нікопольщини: снаряд влучив по присадибній ділянці, загинув чоловік
Внаслідок артилерійського обстрілу Покровської громади на Нікопольщині загинула цивільна людина
Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, снаряд влучив по присадибній ділянці, де на той момент перебував 72-річний місцевий мешканець. На жаль, отримані поранення виявилися несумісними з життям.
"Щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив Лисак.
Нагадаємо, минулої доби росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину з дронів та артилерії.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 13 червня російська армія випустила по Україні ракети та 55 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.
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