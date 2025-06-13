Обстріл Нікопольщини: снаряд влучив по присадибній ділянці, загинув чоловік

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Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, снаряд влучив по присадибній ділянці, де на той момент перебував 72-річний місцевий мешканець. На жаль, отримані поранення виявилися несумісними з життям.

"Щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив Лисак.

Нагадаємо, минулої доби росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину з дронів та артилерії.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 13 червня російська армія випустила по Україні ракети та 55 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.