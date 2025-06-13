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Об этом сообщает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает RegioNews.

На Новопавловском направлении, в частности в районе села Богатырь, продолжаются активные боевые действия - позиции регулярно переходят от одной стороны к другой. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии "Новостям Донбасса".

По его словам, примерно две недели назад российские подразделения смогли временно прорваться в село, однако украинские силы оперативно выбили врага с занимаемых позиций. Подобные попытки повторяются регулярно. Сейчас наблюдается активизация боевых действий не только в Новопавловском, но и в западной части Покровского направления. Российские войска, по данным военных, пытаются продвинуться в направлении Днепропетровской области, однако пока безуспешно.

Трегубов подчеркнул, что основную угрозу представляют небольшие пехотные группы врага, которые действуют массированно, пытаясь прорвать украинскую оборону. На Покровском направлении также фиксируется интенсивное применение артиллерии и авиации, однако чаще всего противник использует тактику мелких штурмовых подразделений, особенно летом.

Военные подразделения Сил обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупантов, не давая им возможности продвинуться в сторону Днепропетровщины. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Напомним, 11 детей из Херсона вернулись на подконтрольную Украине территорию.