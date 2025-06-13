15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
13:20  13 червня
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
12:06  13 червня
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 14:51

11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію

13 червня 2025, 14:51
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ще одинадцятеро дітей з тимчасово окупованої Херсонщини – нарешті на підконтрольній Україні території

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, серед них — 8 дівчат і 3 хлопчики, віком від 4 до 17 років. Також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Вони вже перебувають у дев'яти родинах та отримують всю необхідну підтримку.

Ці діти пережили тривале насильство: їх змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських акціях, а також пережили візити озброєних співробітників ФСБ та перебування у "таборах перевиховання".

Прокудін додав, що з початку року 67 дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Нагадаємо, у травні з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще дев'ятьох українських дітей.

Hаніше з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця, який більше трьох років не бачив батька.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область окупація діти Україна пропаганда Прокудін Олександр прийомні сім'ї
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
У Львові відкрили новий рекрутинговий центр
13 червня 2025, 16:26
На Рівненщині у екскерівника лісового господарства знайшли незаконне майно на 44 млн грн
13 червня 2025, 16:16
На Рівненщині викрито двох зловмисників, які за 14 тис. доларів переправляли чоловіків за кордон
13 червня 2025, 16:04
Незаконний перетин кордону за 7000$: на Рівненщині затримали організаторів схеми
13 червня 2025, 15:58
На Київщині викрили заступника мера одного з міст у привласненні 4,6 млн грн
13 червня 2025, 15:50
Чоловік підпалив ТЦК у Харкові: йому загрожує до 10 років в'язниці
13 червня 2025, 15:38
На Закарпатті хочуть змінити правила прикордонного контролю
13 червня 2025, 15:31
На Дніпропетровщині окупанти активізували атаки малими групами, - речник ОСУВ "Хортиця"
13 червня 2025, 15:15
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
13 червня 2025, 15:14
У ТЦК жорстко відреагували на поранення військовослужбовця в Одесі
13 червня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »