11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ще одинадцятеро дітей з тимчасово окупованої Херсонщини – нарешті на підконтрольній Україні території

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, серед них — 8 дівчат і 3 хлопчики, віком від 4 до 17 років. Також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Вони вже перебувають у дев'яти родинах та отримують всю необхідну підтримку.

Ці діти пережили тривале насильство: їх змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських акціях, а також пережили візити озброєних співробітників ФСБ та перебування у "таборах перевиховання".

Прокудін додав, що з початку року 67 дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Нагадаємо, у травні з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще дев'ятьох українських дітей.

Hаніше з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця, який більше трьох років не бачив батька.