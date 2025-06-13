11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію
Ще одинадцятеро дітей з тимчасово окупованої Херсонщини – нарешті на підконтрольній Україні території
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, серед них — 8 дівчат і 3 хлопчики, віком від 4 до 17 років. Також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування. Вони вже перебувають у дев'яти родинах та отримують всю необхідну підтримку.
Ці діти пережили тривале насильство: їх змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських акціях, а також пережили візити озброєних співробітників ФСБ та перебування у "таборах перевиховання".
Прокудін додав, що з початку року 67 дітей вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Херсонщини.
Нагадаємо, у травні з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще дев'ятьох українських дітей.
Hаніше з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця, який більше трьох років не бачив батька.