06:15  13 червня
Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"
05:05  13 червня
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині викрили "сімейну" втечу від мобілізації
02:55  13 червня
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 12:45

На Донеччині рф вбили 2 жителів, 5 поранено: поліція документує воєнні злочини

13 червня 2025, 12:45
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Російські війська продовжують інтенсивні обстріли Донеччини, атакуючи десять населених пунктів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Ворог продовжує обстрілювати Донеччину, зосереджуючи атаки на десяти населених пунктах області. Серед них такі міста як Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та села Золотий Колодязь, Іллінівка, Красний Лиман, Миколайпілля, Неліпівка і Новий Донбас. У результаті обстрілів пошкоджено 29 цивільних об’єктів, включно з сімома житловими будинками.

За інформацією поліції, три удари дронами були здійснені по Іллінівці. Внаслідок цього одна цивільна особа загинула, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Аналогічна атака сталася у Миколайпіллі, що входить до Дружківської територіальної громади. Там ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. В результаті загинула одна людина, а двоє пасажирів травмовані.

Крім того, на Костянтинівку окупанти спрямували п’ять дронів. Через це постраждав один мирний житель. Правоохоронці продовжують документувати всі факти воєнних злочинів, скоєних російськими військами на території регіону. Слідчі працюють над встановленням усіх обставин та притягненням винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що росіяни вбили 2 і поранили 5 жителів Донеччини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецьк Донецька область обстріл війна Україна Росія
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
Боротьба із нелегальною зброєю: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію
13 червня 2025, 11:55
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі
13 червня 2025, 11:47
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
13 червня 2025, 13:20
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
13 червня 2025, 12:50
На Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля
13 червня 2025, 12:43
Одеса без води і світла: кафе закриваються, містяни стоять у довжелезних чергах
13 червня 2025, 12:29
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
13 червня 2025, 12:06
На Франківщині туристка заблукала в горах
13 червня 2025, 12:02
Боротьба із нелегальною зброєю: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію
13 червня 2025, 11:55
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі
13 червня 2025, 11:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »