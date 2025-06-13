фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Ворог продовжує обстрілювати Донеччину, зосереджуючи атаки на десяти населених пунктах області. Серед них такі міста як Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та села Золотий Колодязь, Іллінівка, Красний Лиман, Миколайпілля, Неліпівка і Новий Донбас. У результаті обстрілів пошкоджено 29 цивільних об’єктів, включно з сімома житловими будинками.

За інформацією поліції, три удари дронами були здійснені по Іллінівці. Внаслідок цього одна цивільна особа загинула, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Аналогічна атака сталася у Миколайпіллі, що входить до Дружківської територіальної громади. Там ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. В результаті загинула одна людина, а двоє пасажирів травмовані.

Крім того, на Костянтинівку окупанти спрямували п’ять дронів. Через це постраждав один мирний житель. Правоохоронці продовжують документувати всі факти воєнних злочинів, скоєних російськими військами на території регіону. Слідчі працюють над встановленням усіх обставин та притягненням винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що росіяни вбили 2 і поранили 5 жителів Донеччини.