фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України,передає RegioNews.

Рф не припиняють обстрілювати населені пункти Херсонської області. За останню добу ворожі атаки охопили Бериславський та Херсонський райони. Під вогнем опинилися житлові квартали, зокрема з артилерії, мінометів і безпілотників. У результаті постраждали п’ятеро мирних мешканців, ще щонайменше 20 цивільних об’єктів зазнали пошкоджень.

У Білозерці обстріли відбувалися двічі — вранці та ввечері. За даними місцевої влади, серед поранених — 39-річний чоловік і дві жінки, яким 52 та 66 років. Вони перебували поблизу своїх домівок, коли почався артилерійський обстріл.

У селищі Антонівка, що входить до складу Херсонської міської територіальної громади, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на житловий масив. Постраждала 69-річна жінка. Вона отримала численні уламкові поранення голови, грудей, шиї та ноги. Медики надали їй невідкладну допомогу, її стан наразі уточнюється.

Ще один інцидент стався у Дніпровському районі Херсона. Там під час обстрілу безпілотником поранення дістав 58-річний чоловік. У момент атаки він перебував на зупинці громадського транспорту. Внаслідок вибуху чоловік отримав травми ніг та контузію.

Правоохоронці задокументували всі факти ворожих атак. Слідчі вивчають обставини кожного з епізодів, аби зібрати докази воєнних злочинів, скоєних російською армією проти цивільного населення Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили з артилерії по селищу під Херсоном: поранена жінка.