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10 червня 2025, 16:49

Внаслідок обстрілу росіян в Одесі постраждала кіностудія: повністю знищені декорації до фільму "Довженко"

10 червня 2025, 16:49
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Фото: Одеська кіностудія
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В Одесі внаслідок російського обстрілу постраждала одна з найстаріших кіностудій світу. З'явились фото наслідків

Про це повідомила Одеська кіностудія, передає RegioNews.

Росіяни завдали удару по одній з найстаріших стадій у світі. За словами представників кіностудії, пошкоджено виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, знищено частину історичних декорацій. Рятувальники вчасно загасили пожежу, чим врятували унікальні костюми, реквізит та артефакти, пов'язані зі 100-річною історією студії. На щастя, ніхто з працівників не постраждав.

"Водночас повністю знищено декорації до фільму "Довженко" — масштабного національного проєкту про найвідомішого українського режисера. Також втрачено спеціальний ігровий транспорт, що використовувався у зйомках", - кажуть в кіностудії.

При цьому вони додали, що в Одесі пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої допомоги, житлові будинки. Зокрема, одна зі співробітниць студії втратила дім. Колектив висловив співчуття всім, хто цієї ночі втратив близьких, зазнав поранень або залишився без житла.

"Колектив Одеської кіностудії долучається до допомоги постраждалим. Навіть під обстрілами кіно не мовчить. Воно говорить. Про пам’ять. Про спротив. Про свободу", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що фільм "Довженко. Легенда українського кіно" почали знімати в Одесі нещодавно. Це спільний проєкт українських та іноземних продюсерів, який вже презентували на кіноринку Каннського кінофестивалю. Частину зйомок команда проводить саме в Одесі.

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