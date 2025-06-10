Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены предприятия

фото: Сергей Лысак

В течение текущих суток российские войска атаковали Никопольщину на Днепропетровщине FPV-дронами и артиллерией

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Днем россияне били по Никополю, Марганецкой, Покровской и Красногригоревской общинам. В общей сложности захватчики нанесли около 30 ударов. Из-за вражеских обстрелов повреждены предприятия, админздание, пять авто, четыре частных дома, хозяйственные постройки, парник и линия электропередач.

"Люди не пострадали", - говорится в сообщении.