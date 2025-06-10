Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены предприятия
В течение текущих суток российские войска атаковали Никопольщину на Днепропетровщине FPV-дронами и артиллерией
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Днем россияне били по Никополю, Марганецкой, Покровской и Красногригоревской общинам. В общей сложности захватчики нанесли около 30 ударов. Из-за вражеских обстрелов повреждены предприятия, админздание, пять авто, четыре частных дома, хозяйственные постройки, парник и линия электропередач.
"Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июня оккупанты атаковали Купянск авиабомбами. В результате вражеского удара погиб мирный житель, ранены двое гражданских.
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