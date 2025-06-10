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10 червня 2025, 17:32

У Києві російські безпілотники пошкодили один з найстаріших стадіонів

10 червня 2025, 17:32
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Фото: Юлія Хан
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У столиці внаслідок атаки росіян постраждав один зі стадіонів. Йдеться про стадіон Спартак, який збудували ще в 1934 році

Про це повідомила директор Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, передає RegioNews.

У ніч на 10 червня внаслідок російської атаки на Київ постраждав стадіон Спартак. На фотографіях, якими поділилась Юлія Хан, можна побачити пошкодження спортивного об'єкта. Неподалік від трибун можна помітити уламки дронів. Пошкоджені бігові доріжки та адміністративні будівлі.

Слід зазначити, що стадіон Спартак є одним з найстаріших. Його збудували ще в 1934 році.

Нагадаємо, 6 червня в Києві внаслідок російської атаки була пошкоджена районна бібліотека імені Григорія Сковороди. На фото можна побачити вибиті вікна та інші пошкодження будівлі.

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