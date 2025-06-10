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10 июня 2025, 13:11

У бывшего правоохранителя из Днепра нашли 16 квартир в центре Львова

10 июня 2025, 13:11
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фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении адвокату из Днепра, который за время службы в правоохранительных органах стал владельцем активов более чем на 33 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Фигурант в разные годы был заместителем начальника правоохранительного органа сначала в Днепропетровской, а затем в Кировоградской областях.

"За время службы он стал владельцем активов более чем на 33 млн грн, в том числе – 16 квартир в центре Львова, 2 квартир и двух паркоместей в новостройке Днепра, а также двух автомобилей. Все активы он оформлял на близких - жену, мать, тещу и других родственников", - говорится в сообщении.

Для легализации имущества эксправохранитель организовал сделку из-за использования ряда фейковых договоров.

Чиновника подозревают в незаконном обогащении и организации подделки и использования официальных документов (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Также двум членам его семьи поставлено в известность о подозрении в пособничестве (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5).

Напомним, в Днепре директор учебного заведения присвоила более 400 тысяч из бюджета.

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