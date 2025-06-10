Алея Героїв у Дніпрі. Фото: Дніпровська міська рада.

Про це повідомляє "Дніпро Обласний", передає RegioNews.

В місті посилили заходи безпеки на Алеї Героїв. Це місце є важливим меморіалом, присвяченим загиблим захисникам України. Раніше тут зафіксували кілька випадків вандалізму, коли невідомі пошкоджували меморіальні об’єкти та ламали прапори.

Для запобігання подальшим злочинам на Площі Єдності встановили вісім камер відеоспостереження. Пристрої працюють цілодобово та охоплюють усю територію Алеї. Це дозволить оперативно реагувати на порушення і забезпечити охорону пам’ятних знаків.

Рішення посилити безпеку ухвалили місцеві власті після численних скарг від громадськості. Активісти та родини загиблих звертали увагу на необхідність захисту меморіалу від зловмисників. Влада також планує впроваджувати додаткові заходи для збереження пам’яті героїв.

Раніше повідомлялося, у Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам.