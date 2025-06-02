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02 червня 2025, 23:25

У Дніпрі директор навчального закладу привласнила понад 400 тисяч з бюджету

02 червня 2025, 23:25
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі будуть судити директора навчального закладу. Виявилось, що жінка вносила в робочі табелі дані про людину, яка насправді не виконувала робочих обов'язків

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

До суду скерували справу відносно директора навчального закладу. Відомо, що вона приховувала відсутність іншої жінки на робочому місці, та вносила неправдиві дані до робочого табелю. Це відбувалось з осені 2020 року по грудень 2024 року.

Людина, яку вписували до робочого табелю, не виходила на роботу та жодних задач не виконувала. При цьому дані були внесені в документ та затверджувались печаткою закладу. До схеми були залучені директор та заступники директора навчального закладу. Таким чином директор привласнила понад 400 тисяч гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, на Кіровоградщині отримав підозру директор психоневрологічного інтернату. Він сплатив 360 тисяч гривень бюджетними коштами за товар, який заклад не отримував. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

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