Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині: виникла пожежа, пошкоджені будинки й автівки

ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 9 червня російські війська завдали масованої атаки по Дніпропетровській області з використанням ударних безпілотників, артилерії та FPV-дронів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, сили ППО знищили шість ворожих дронів. Попри успішну роботу оборонців неба, зафіксовані наслідки від падіння уламків та влучань.

Відомо, що через ворожу атаку у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Пожежу загасили.

На Нікопольщині ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Крім того російська армія вдарила по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені транспортні засоби та приватні домоволодіння. Інформація про наслідки атаки уточнюється.