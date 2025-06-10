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10 червня 2025, 10:14

Росіяни штурмують мотоциклами кордони Дніпропетровщини

10 червня 2025, 10:14
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Російські війська намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровщини, використовуючи нестандартну тактику

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Дніпро Обласний".

На Новопавлівському напрямку вони активно застосовують так звані "м'ясні штурми" за допомогою мотоциклів та мопедів. Такими засобами противник намагається швидко прорвати оборонні позиції українських військових.

Про це повідомив головний сержант артилерійського дивізіону 23-ї бригади ЗСУ Микола. Зазначається, що окупанти діють хаотично, намагаючись обійти українські позиції та вдертися в тил. Проте захисники Дніпропетровщини оперативно реагують на такі спроби. Ворогів знищують за допомогою FPV-дронів та артилерійських ударів.

Нічна атака на Україну: ворог застосував 322 повітряні цілі

Окупанти намагаються маскувати свою техніку та артилерію навіть у цивільних будівлях, що ускладнює роботу розвідки. Однак українські військові виявляють навіть замасковані позиції противника. Завдяки цьому оборона українських рубежів залишається надійною.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено підлітка.

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