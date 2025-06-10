Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Дніпро Обласний".

На Новопавлівському напрямку вони активно застосовують так звані "м'ясні штурми" за допомогою мотоциклів та мопедів. Такими засобами противник намагається швидко прорвати оборонні позиції українських військових.

Про це повідомив головний сержант артилерійського дивізіону 23-ї бригади ЗСУ Микола. Зазначається, що окупанти діють хаотично, намагаючись обійти українські позиції та вдертися в тил. Проте захисники Дніпропетровщини оперативно реагують на такі спроби. Ворогів знищують за допомогою FPV-дронів та артилерійських ударів.

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Окупанти намагаються маскувати свою техніку та артилерію навіть у цивільних будівлях, що ускладнює роботу розвідки. Однак українські військові виявляють навіть замасковані позиції противника. Завдяки цьому оборона українських рубежів залишається надійною.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено підлітка.