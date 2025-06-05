На Дніпропетровщині правоохорониця за 1-2 тис. доларів видаляла з баз даних інформацію про ухилянтів

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із поліцейськими повідомили про підозру колишній інспекторці одного з правоохоронних органів Дніпропетровської області. Вона незаконно видаляла дані з інформаційної системи, де зберігалася інформація про осіб, які ухилялися від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що жінка, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості про військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи та які підлягали адміністративному затриманню.

За свої послуги вона брала від 1 до 2 тисяч доларів США.

Колишній працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в електронних системах) КК України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який змушував бійців будувати будинки для родичів.