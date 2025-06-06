Фото: прокуратура

На Дніпропетровщині Держпродспоживслужби вимагав "відкат" від підприємця. Тепер його викрили і обирають запобіжний захід

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Повідомили про підозру спеціалісту головного управління Держпродспоживслужби в області за отримання хабаря. За даними слідства, він вимагав у підприємця 120 тисяч гривень за безперешкодну видачу документів щодо якості продукції. Його затримали під час отримання грошей.

Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше затримали заступника начальника з адміністративною діяльністю комунального підприємства "Полтаваелектроавтотранс" на хабарі. Відомо, що він отримав 42 тисячі гривень "відкату" - це був відсоток від тендеру.