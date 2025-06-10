Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Днепр Областной".

На Новопавловском направлении они активно используют так называемые "мясные штурмы" с помощью мотоциклов и мопедов. Такими средствами противник пытается быстро прорвать оборонные позиции украинских военных.

Об этом сообщил главный сержант артиллерийского дивизиона 23-й бригады ВСУ Николай. Отмечается, что оккупанты действуют хаотично, пытаясь обойти украинские позиции и ворваться в тыл. Однако защитники Днепропетровщины оперативно реагируют на такие попытки. Врагов уничтожают с помощью FPV-дронов и артиллерийских ударов.

Ночная атака на Украину: враг применил 322 воздушных целей

Оккупанты пытаются маскировать свою технику и артиллерию даже в гражданских зданиях, что затрудняет работу разведки. Однако украинские военные обнаруживают даже замаскированные позиции противника. Благодаря этому оборона украинских рубежей остается надежной.

Напомним, россияне атаковали Днепропетровщину: погиб мужчина, ранен подросток.