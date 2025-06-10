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10 июня 2025, 10:14

Россияне штурмуют мотоциклами границы Днепропетровщины

10 июня 2025, 10:14
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Российские войска пытаются прорваться к границам Днепропетровщины, используя нестандартную тактику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Днепр Областной".

На Новопавловском направлении они активно используют так называемые "мясные штурмы" с помощью мотоциклов и мопедов. Такими средствами противник пытается быстро прорвать оборонные позиции украинских военных.

Об этом сообщил главный сержант артиллерийского дивизиона 23-й бригады ВСУ Николай. Отмечается, что оккупанты действуют хаотично, пытаясь обойти украинские позиции и ворваться в тыл. Однако защитники Днепропетровщины оперативно реагируют на такие попытки. Врагов уничтожают с помощью FPV-дронов и артиллерийских ударов.

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Оккупанты пытаются маскировать свою технику и артиллерию даже в гражданских зданиях, что затрудняет работу разведки. Однако украинские военные обнаруживают даже замаскированные позиции противника. Благодаря этому оборона украинских рубежей остается надежной.

Напомним, россияне атаковали Днепропетровщину: погиб мужчина, ранен подросток.

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