16:42  07 червня
На Полтавщині жінка напала на військового: як її покарав суд
13:51  07 червня
Трагедія на Одещині: у Затоці двоє людей підірвалися на міні
11:22  07 червня
Дві ДТП за день: на Львівщині травмовані водій самоката і 70-річний велосипедист
UA | RU
UA | RU
08 червня 2025, 10:45

Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено підлітка

08 червня 2025, 10:45
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ОВА розповіли про наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ворога пошкоджені будинки, поранені місцеві жителі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, російські військові атакували Дніпропетровську область з "Града" та дронів. Під ударами були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, а також чотири приватні будинки, декілька господарських споруд та лінії електропередач.

У Павлограді через масовану атаку, яка сталась в ніч проти 7 червня, отримали поранення 29-річний чоловік та 16-річний підліток.

Увечері 7 червня росіяни вдарили авіабомбами по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок удару загинув чоловік.

Нагадаємо, вночі 7 червня російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли
На Донеччині дрон РФ атакував пожежну частину
07 червня 2025, 16:12
У Києві внаслідок обстрілу росіян пошкоджена бібліотека
06 червня 2025, 23:50
Удар по Чернігові: рятувальники з під завалів дістали тіло
06 червня 2025, 20:18
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Київщині в ДТП постраждав неповнолітній
08 червня 2025, 14:45
"Ніщо не відрізняло тих 3 дні від полону в Росії": на Буковині ТЦК в подвалі утримували бойового медика - що кажуть в самому ТЦК
08 червня 2025, 13:50
У Сумах судитимуть викладача, який домагався до неповнолітньої студентки
08 червня 2025, 13:00
Ранок почався з атаки: росіяни вчергове вдарили по Сумщині, є поранені
08 червня 2025, 12:30
Удар по Харкову: росіяни вбили керівницю дитячої залізниці
08 червня 2025, 11:30
Затримання військового з протезом: у поліції Києва пояснили, що насправді сталось на Михайлівській площі
08 червня 2025, 09:45
Ворог вдарив по Харкову КАБами: одна людина загинула, є поранені
07 червня 2025, 18:52
"Павутина" в дії: СБУ показала нове відео успішного удару по стратегічній авіації РФ
07 червня 2025, 18:13
На Рівненщині зафіксували новий випадок дирофіляріозу
07 червня 2025, 17:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »