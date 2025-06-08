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У ОВА розповіли про наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ворога пошкоджені будинки, поранені місцеві жителі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, російські військові атакували Дніпропетровську область з "Града" та дронів. Під ударами були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, а також чотири приватні будинки, декілька господарських споруд та лінії електропередач.

У Павлограді через масовану атаку, яка сталась в ніч проти 7 червня, отримали поранення 29-річний чоловік та 16-річний підліток.

Увечері 7 червня росіяни вдарили авіабомбами по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок удару загинув чоловік.

Нагадаємо, вночі 7 червня російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму.