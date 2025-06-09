У сквері "Прибережний" міста Дніпра в одному з фонтанів помітили незвичайного мешканця — змію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Тварина безтурботно плавала біля води, викликаючи здивування у відвідувачів парку. Місцеві мешканці та гості помітили її під час прогулянок.

Змія виглядає спокійною і не проявляє агресії. Наразі невідомо, як вона потрапила до фонтану. Спостерігачі жартують, що, можливо, змія "оселилася" в фонтані, адже, мовляв, у неї тепер комфортне місце для життя.

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Експерти звертають увагу, що водні об’єкти у містах іноді стають прихистком для диких тварин. Проте така зустріч викликає питання безпеки як для людей, так і для самої змії. Важливо дотримуватися обережності.

Влада міста поки не надала офіційних коментарів щодо цієї ситуації. Тим часом, змія продовжує жити своїм життям у центрі Дніпра, викликаючи у людей різні емоції — від здивування до легкого хвилювання.

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