В Україну повертається спека до +32°C

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Температура повітря відчутно знизилася, але завтра подекуди знову буде спекотно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок, 10 червня температура повітря в Україні становитиме:

у західних областях +18…+22 градуси;

у північних областях +20…+23 градуси;

у центральних областях від +21 на Вінниччині до +28…+30 на Дніпропетровщині;

у південній частині +28…+32;

у східних областях +27…+30 градусів.

"У вівторок погоду України визначатиме сухий антициклон, тому переважно буде без опадів. Лише вночі у південній частині та на сході, а завтра вдень лише на Луганщині пройдуть короткочасні грозові дощі", - підсумувала вона.

Як повідомлялось, літо 2025 року очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками.