Загальна площа займання склала 700 кв.м.Фото: ДСНС

У Дніпрі сталася масштабна пожежа, що знищила кілька споруд у приватному секторі міста. Площа займання сягнула 700 квадратних метрів.

У Дніпрі 8 червня сталася масштабна пожежа, яка охопила кілька споруд у приватному секторі. Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з інформацією надзвичайників о 17 годині 40 хвилин до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання в одному з будинків у Шевченківському районі міста. Рятувальники оперативно прибули на місце події та побачили, що вогонь вже встиг поширитися на значну територію.

Надзвичайники вивели літнього чоловіка з сусіднього палаючого будинку. Фото: ДСНС

Займання розпочалося з автомобіля та гаража. Потім вогонь охопив господарську споруду й швидко дістався до двоповерхового житлового будинку. Полум’я також перекинулося на дах сусіднього будинку. У результаті загальна площа займання склала близько 700 квадратних метрів.

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Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС спільно з поліцейськими евакуювали літнього чоловіка з палаючого будинку, що розташований поруч із осередком займання. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на інші споруди.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 20 годині 27 хвилин. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не загинув і не отримав травм. Причини виникнення пожежі наразі з’ясовують правоохоронці та рятувальники.