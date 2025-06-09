В сквере "Прибрежный" города Днепра в одном из фонтанов заметили необычного жителя - змею

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Животное беззаботно плавало у воды, вызывая удивление у посетителей парка. Местные жители и гости заметили ее во время прогулок.

Змея выглядит спокойной и не проявляет агрессию. Пока неизвестно, как она попала в фонтан. Наблюдатели шутят, что, возможно, змея поселилась в фонтане, ведь, мол, у нее теперь комфортное место для жизни.

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Эксперты обращают внимание на то, что водные объекты в городах иногда становятся приютом для диких животных. Однако такая встреча вызывает вопросы безопасности как для людей, так и самой змеи. Важно соблюдать осторожность.

Власти города пока не предоставили официальных комментариев по поводу этой ситуации. Между тем змея продолжает жить своей жизнью в центре Днепра, вызывая у людей разные эмоции — от удивления до легкого волнения.

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