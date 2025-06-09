13:25  09 июня
ВСУ поразили российские истребители на аэродроме "Саваслейка"
12:26  09 июня
На Львовщине сын тяжело ранил 72-летнюю мать ножом: женщина в больнице
10:51  09 июня
На Полтавщине пьяный мужчина с электропилой устроил погром в магазине
UA | RU
UA | RU
09 июня 2025, 16:37

В центре Днепра у фонтана отдыхает настоящий питон – видео

09 июня 2025, 16:37
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В сквере "Прибрежный" города Днепра в одном из фонтанов заметили необычного жителя - змею

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Животное беззаботно плавало у воды, вызывая удивление у посетителей парка. Местные жители и гости заметили ее во время прогулок.

Змея выглядит спокойной и не проявляет агрессию. Пока неизвестно, как она попала в фонтан. Наблюдатели шутят, что, возможно, змея поселилась в фонтане, ведь, мол, у нее теперь комфортное место для жизни.

Масштабная атака РФ: ПВО сбила более 270 Shahed и десятки ракет

Эксперты обращают внимание на то, что водные объекты в городах иногда становятся приютом для диких животных. Однако такая встреча вызывает вопросы безопасности как для людей, так и самой змеи. Важно соблюдать осторожность.

Власти города пока не предоставили официальных комментариев по поводу этой ситуации. Между тем змея продолжает жить своей жизнью в центре Днепра, вызывая у людей разные эмоции — от удивления до легкого волнения.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Жара Днепр змеи
В Украину возвращается жара до +32°C
09 июня 2025, 14:25
Небывалая жара в Киеве: пять температурных рекордов за три дня
09 июня 2025, 13:43
Масштабный пожар в Днепре: из горящего дома спасли человека
09 июня 2025, 13:09
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Плен, угрозы и шантаж: в Одессе осудили банду, похитившую парня ради выкупа
09 июня 2025, 16:56
Украинский военнопленный показал шокирующую надпись на своем теле после обмена
09 июня 2025, 16:20
Вражеская атака на Ровенщину: где зафиксировано больше всего разрушений
09 июня 2025, 16:18
В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа
09 июня 2025, 15:55
Только 1 из 6 успешно сдает практический экзамен с первой попытки — в МВД объяснили причины
09 июня 2025, 15:47
В Черкасской области мужчина избил односельчанина до смерти
09 июня 2025, 15:45
Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена
09 июня 2025, 15:33
Семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией
09 июня 2025, 15:31
На Волыни судили женщину, продававшую уклонистам "отцовство за границей"
09 июня 2025, 15:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »