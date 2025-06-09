Общая площадь возгорания составила 700 кв.м. Фото: ГСЧС

В Днепре произошел масштабный пожар, уничтоживший несколько сооружений в частном секторе города. Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров.

В Днепре 8 июня произошел масштабный пожар, охвативший несколько сооружений в частном секторе. Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации чрезвычайников, в 17 часов 40 минут в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одном из домов в Шевченковском районе города. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и увидели, что огонь уже успел распространиться на значительную территорию.

Сотрудники ДСНС вывели пожилого мужчину из соседнего горящего дома. Фото: ГСЧС

Возгорание началось с автомобиля и гаража. Затем огонь охватил хозяйственное сооружение и быстро добрался до двухэтажного жилого дома. Пламя также опрокинулось на крышу соседнего дома. В результате общая площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

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Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС совместно с полицейскими эвакуировали пожилого мужчину из горящего дома, расположенного рядом с очагом возгорания. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие сооружения.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 20 часов 27 минут. По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не получил травмы.