13:25  09 июня
ВСУ поразили российские истребители на аэродроме "Саваслейка"
12:26  09 июня
На Львовщине сын тяжело ранил 72-летнюю мать ножом: женщина в больнице
10:51  09 июня
На Полтавщине пьяный мужчина с электропилой устроил погром в магазине
UA | RU
UA | RU
09 июня 2025, 13:09

Масштабный пожар в Днепре: из горящего дома спасли человека

09 июня 2025, 13:09
Читайте також українською мовою
Общая площадь возгорания составила 700 кв.м. Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Днепре произошел масштабный пожар, уничтоживший несколько сооружений в частном секторе города. Площадь возгорания достигла 700 квадратных метров.

В Днепре 8 июня произошел масштабный пожар, охвативший несколько сооружений в частном секторе. Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации чрезвычайников, в 17 часов 40 минут в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одном из домов в Шевченковском районе города. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и увидели, что огонь уже успел распространиться на значительную территорию.

Сотрудники ДСНС вывели пожилого мужчину из соседнего горящего дома. Фото: ГСЧС

Возгорание началось с автомобиля и гаража. Затем огонь охватил хозяйственное сооружение и быстро добрался до двухэтажного жилого дома. Пламя также опрокинулось на крышу соседнего дома. В результате общая площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

В Сумской области задержали офицера воинской части, который зарабатывал миллионы на фиктивных боевых командировках

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС совместно с полицейскими эвакуировали пожилого мужчину из горящего дома, расположенного рядом с очагом возгорания. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие сооружения.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 20 часов 27 минут. По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не получил травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр пожар
Войска РФ ударили по Днепропетровщине: возник пожар, повреждены дома и автомобили
09 июня 2025, 08:58
Во Львове загорелся жилой дом: погиб мужчина
08 июня 2025, 22:00
В Бельгии убили семью украинского военного: погибшие – женщина и дочь
07 июня 2025, 14:43
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Плен, угрозы и шантаж: в Одессе осудили банду, похитившую парня ради выкупа
09 июня 2025, 16:56
В центре Днепра у фонтана отдыхает настоящий питон – видео
09 июня 2025, 16:37
Украинский военнопленный показал шокирующую надпись на своем теле после обмена
09 июня 2025, 16:20
Вражеская атака на Ровенщину: где зафиксировано больше всего разрушений
09 июня 2025, 16:18
В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа
09 июня 2025, 15:55
Только 1 из 6 успешно сдает практический экзамен с первой попытки — в МВД объяснили причины
09 июня 2025, 15:47
В Черкасской области мужчина избил односельчанина до смерти
09 июня 2025, 15:45
Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена
09 июня 2025, 15:33
Семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией
09 июня 2025, 15:31
На Волыни судили женщину, продававшую уклонистам "отцовство за границей"
09 июня 2025, 15:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »