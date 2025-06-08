У Львові загорівся житловий будинок: загинув чоловік
У Львові спалахнула пожежа в житловому будинку. Полум'я загорілось на п'ятому поверсі
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Трагедія сталась зранку 8 червня в місті Львів по вулиці Миколайчука. Пожежа виникла у квартирі на пʼятому поверсі житлового будинку.
Під час гасіння пожежі виявили тіло власника квартири, чоловіка 1971 року народження. Інше людину вдерлось врятувати. Причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті в будинку загорілись домашні речі. Під час гасіння полум'я рятувальники знайшли тіло чоловіка.
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