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09 червня 2025, 13:15

На Сумщині затримали офіцера військової частини, який заробляв мільйони на фіктивних бойових відрядженнях

09 червня 2025, 13:15
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки та Нацполіцією повідомили про підозру начальнику однієї з груп штабу військової частини у Сумській області, який організував схему, завдяки якій незаконно отримав понад 2,4 мільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Наприкінці минулого року майор зібрав шістьох своїх підлеглих і запропонував "легкий спосіб" підзаробити. Він пообіцяв оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області, хоча насправді всі залишалися працювати у штабі в Сумах. Незважаючи на це, військовослужбовці отримували реальні бойові виплати по 170 тисяч гривень щомісяця.

Більшу частину грошей підлеглі повинні були віддавати готівкою своєму начальнику.

"Майор залишав собі більшу частину грошей, а підлеглим повертав лише близько 30 тисяч гривень. За три місяці такої "схеми" сума незаконних виплат перевищила 2,4 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Офіцеру-хабарнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонника затримали на хабарі в 4000 доларів.

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