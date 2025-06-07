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07 червня 2025, 14:43

У Бельгії вбили сім'ю українського військового: загиблі – жінка та донька

07 червня 2025, 14:43
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фото: VRT NWS
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У місті Хаасроде (Бельгія) вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили

Про це повідомляє VRT, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася у п'ятницю, 6 червня.

Пожежники прибули на місце близько 9:30 ранку. У будинку вони виявили мертву 46-річну жінку та її ще шестирічну живу доньку. Попри зусилля медиків, дитина померла від отриманих травм.

Слідство встановило, що загиблим завдали ножових поранень. Експерт із пожежної справи дійшов висновку, що будівлю підпалили навмисно.

Прокуратура Бельгії розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.

Родина жила в Бельгії протягом останніх трьох років. Під час трагедії 16-річний син перебував у школі. Батько — український військовий, наразі захищає Україну на передовій.

Це вже не перший подібний випадок за кордоном. Минулого року в Німеччині були вбиті двоє українських військових, які проходили реабілітацію після поранень. У скоєнні злочину підозрюють 57-річного росіянина, якому обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть чоловіка, який застрелив військового.

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